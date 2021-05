EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Veränderungen im Verwaltungsrat der HBM Healthcare Investments AG



07.05.2021 / 07:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung Folgen Sie uns auf @HbmHealthcare Veränderungen im Verwaltungsrat der HBM Healthcare Investments AG (PDF) Zug, 7. Mai 2021 Der Vewaltungsrat der HBM Healthcare Investments AG schlägt der Generalversammlung vom 18. Juni 2021 mit Dr. Elaine V. Jones eine erfahrene und bestens vernetzte Führungskraft zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Die Gesellschaft verweist diesbezüglich auf die Medienmitteilung vom 2. November 2020. Dr. Jones verfügt über mehr als 20 Jahre Investitionserfahrung in Risikokapitalfinanzierungen mit Schwerpunkt Biowissenschaften. Sie war während mehr als zehn Jahren Vizepräsidentin bei Pfizer Ventures, verantwortlich für das Management von Investitionen in Biotechnologie- und Gesundheitsunternehmen. Zuvor war Dr. Jones bei EuclidSR Partners tätig und bei SR One, dem ehemaligen Venture Capital-Fonds von GlaxoSmithKline. Die drei langjährigen Verwaltungsratsmitglieder Prof. Dr. Heinz Riesenhuber (Vizepräsident), Dr. Eduard E. Holdener und Robert A. Ingram stellen sich an der kommenden Generalversammlung aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl. «Heinz, Ed und Bob waren in den vergangenen zwei Jahrzehnten massgeblich am Aufbau und der Entwicklung unseres Unternehmens beteiligt. Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung danke ich ihnen für ihre wertvollen Dienste und ihr enormes Engagement während dieser Zeit und wünsche ihnen für die persönliche Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Elaine Jones und den amtierenden Mitgliedern Ruedi Lanz, Germano Giuliani und Stella Xu.», kommentiert Verwaltungsratspräsident Hans Peter Hasler. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, or at andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

