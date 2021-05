DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Wachstumskurs hält in Q1 an

Reinach (pta008/07.05.2021/07:00) - Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen, startete erfolgreich im neuen Geschäftsjahr und bleibt in Q1 2021 auf Wachstumskurs. Die Gruppe erreichte in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 einen Nettoumsatz von Eur 62,5 Mio. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,7% gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr (Eur 55,5 Mio.). Bereinigt um Konsolidierungseffekte aus der im September 2020 akquirierten polnischen Tochtergesellschaft stieg der organische Nettoumsatz um 8,8% gegenüber dem Vorjahresquartal.

Das solide Wachstum gründet auf einer anhaltend stabilen Nachfragesituation in den meisten Endmärkten des Unternehmens. Fortdauernde Ausgangsbeschränkungen und strenge Hygienemassnahmen in mehreren geographischen Märkten der Gruppe wirkten sich im ersten Quartal jedoch negativ auf die Nachfrage nach pharmazeutischen Verpackungen aus.

"In den ersten drei Monaten des Jahres 2021 konnten wir den Ausbau unseres Geschäfts in den meisten unserer Endmärkte nahtlos fortsetzen. Gleichzeitig legten wir einen Fokus auf eine weitere Stärkung unserer Organisation, um sie auf das bevorstehende grosse Expansionsprojekt vorzubereiten, das wir in Kroatien realisieren: Diese neuen Fähigkeiten und Kapazitäten werden die führende Position der Gruppe in ihren Wachstumsmärkten langfristig sichern. Mit dem Hochfahren der neuen Kapazitäten werden wir plangemäss im vierten Quartal 2022 beginnen", sagt Igor Arbanas, CEO von Aluflexpack.

Angesichts des aktuellen Marktumfelds und des attraktiven Portfolios an bestehenden und neuen Produkten in der Pipeline bestätigt die Gruppe den im Februar bzw. März 2021 gegebenen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021: Die Konzernleitung erwartet einen Nettoumsatz zwischen Eur 260 und 270 Mio. und ein EBITDA vor Einmaleffekten zwischen Eur 40 und 43 Mio.

Über die Aluflexpack AG Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben jeweils einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2020 auf ca. 1.292 Mitarbeiter. http://www.aluflexpack.com

Disclaimer Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +436648581124 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

