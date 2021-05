DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SONO/MAN - Das Münchner Start-up Sono kooperiert mit MAN. Sono hat dazu eine Absichtserklärung mit dem Lastwagenhersteller unterzeichnet. Zusammen wollen sie untersuchen, ob die Sono-Solar-Technologie auf elektrischen Transportern von MAN angebracht und für die Stromgewinnung genutzt werden könnte. Weitere Kooperationen dieser Art sollen bald folgen. "Wir sehen dafür großes Potenzial, grundsätzlich könnte die Technologie auf Zügen, Schiffen und Autos jeder Größe zum Einsatz kommen", sagte Sono-Mitgründer Jona Christians. (Spiegel)

DHL - Um im E-Commerce unnötige Zölle zu verhindern, testet die Deutsche Post DHL mit der Einführung der Blockchain in der Logistik eine neue Technologie. Diese könnte vor allem im Handel mit Großbritannien helfen. Ein Budget von 100 Millionen Euro hat der Konzern bis 2025 dafür bereitgestellt. Erste Projekte, darunter die weltweite Ersatzteilversorgung des Autoherstellers Nissan, laufen schon. (Handelsblatt)

GRUNER + JAHR - Die Verlagsgruppe Gruner + Jahr zieht sich überraschend aus dem Neubauprojekt in der Hamburger Hafencity zurück, in das das Medienunternehmen umziehen wollte. Das Bauprojekt liege schon mehr als drei Jahre hinter dem Zeit-plan zurück, sagte Geschäftsführer Oliver Radtke. Vor dem Hintergrund einer geplanten Fusion der Hamburger Mediengruppe mit dem Fernsehsender RTL sorgte die Mitteilung auf einem Mitarbeitertreffen für Besorgnis, die Entscheidung könne mit dem von Bertelsmann erwogenen Zusammenschluss zu tun haben. Radtke widersprach dem nachdrücklich. (FAZ)

OPEL - Opel erwägt ein Revival seines einstigen Verbrenner-Klassikers Manta als E-Mobil. "Deutschland scheint auf den Manta zu warten", sagte Opel-CEO Michael Lohscheller. Die einzige deutsche Marke des neu formierten Konzerns Stellantis hatte vor Kurzem die Studie Manta GSe ElektroMOD vorgestellt. Opels Marktforschung werde "mit Sicherheit" eine potenzielle Serienversion durchspielen. "Und dann werden wir die Frage beantworten: Neuer Manta, ja oder nein?" (Business Insider)

SYNGENTA - Syngenta-CEO Erik Fyrwald nimmt einen Börsengang in Schanghai ins Visier. Ein Zweitlisting wird dann für Europa geplant. Nach den Worten von Fyrwald will Syngenta spätestens im Juni 2022 an die Börse gehen, "möglicherweise auch früher". Mögliche Börsenstandorte in Europa wären Zürich oder London. Syngenta, das seit 2016 dem chinesischen Staatskonzern Chemchina gehört, war zuletzt bis Januar 2018 an der Börse notiert. (Wirtschaftswoche)

GREENSILL - 17 von der Insolvenz der Greensill Bank betroffene Kommunen bündeln ihre Interessen. So wird die Stadt Monheim am Rhein gemeinsam mit dem Landkreis Eichsfeld, der Verbandsgemeinde Diez und Städten wie Wiesbaden, Hanau und Osnabrück die Kanzlei Dentons Europe mit der Vertretung im Insolvenzverfahren betrauen. Geprüft werden sollen auch denkbare Schadenersatzansprüche wie die Haftung von Maklern und Vermittlern der Geldanlage bei der Greensill Bank. (FAZ)

BDO - Die Wirtschaftsprüfung BDO will nach dem überraschenden Gewinn des Abschlussprüfermandats beim Softwarekonzern SAP die vier großen Konkurrenten PwC, EY, KPMG und Deloitte weiter attackieren. "Natürlich streben wir an, ein weiteres Mandat innerhalb des DAX30 zu erreichen", sagte Vorstandschef Holger Otte. Bisher ist stets ein anderer der "Big Four" beauftragt worden, wenn ein Konzern aus Deutschlands oberstem Börsensegment seinen langjährigen Prüfer gezwungenermaßen aussortieren musste. (Handelsblatt)

CITIGROUP - Die Citigroup erwägt, ihre ersten Schritte in die Kryptowährungsmärkte zu unternehmen, nachdem das Interesse der Kunden stark gestiegen ist. Itay Tuchman, Globaler Leiter des Devisenhandels, sagte, die Bank habe noch nicht entschieden, ob sie ihren Kunden Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen anbieten würde, aber er sagte, dass Handel, Verwahrung und Finanzierung in Betracht gezogen würden. Seit August letzten sei das Kundeninteresse an Bitcoin stark gewachsen, einschließlich der großer Vermögensverwalter. (Financial Times)

