Vertriebsunternehmen für Elektroartikel installiert gewerbliche Solarenergie mit Tigo-Optimierern am zentralbrasilianischen Hauptsitz

Tigo Energy, Inc., der führende Flex MLPE-Anbieter (Module Level Power Electronics) der Solarindustrie, gab heute bekannt, dass Stark Renováveis den Tigo TS4-A-O eingesetzt hat, um den Energieverlust durch Schatten in der Unternehmenszentrale in São José do Rio Preto, Brasilien, zu verringern. Ihr Vertrauen in die Lösung von Tigo führte zur Auswahl der Produkte für den eigenen Gebrauch. Die Lösung von Tigo bietet Installateuren und kommerziellen Systembesitzern die Freiheit, ihre bevorzugten Wechselrichter und Panels zusammen mit den richtigen Funktionen für optimierte, überwachte und PV-sichere Systeme auszuwählen.

Das Team von Stark Renováveis entschied sich für eine Dach-PV-Anlage mit 405-Wp-Modulen, die in mehreren Strings organisiert sind und netzgebundene GoodWeTM-Wechselrichter verwenden. Die optimale Platzierung der Module erfolgte auf einem Dach, das an eine große Gebäudewand grenzt, was normalerweise zu Schatten und einer Verschlechterung der Leistung führen würde. Um das Problem des Energieverlusts durch Schatten zu verringern, wurden Tigo TS4-A-O-Optimierer eingesetzt, um die bestmögliche Systemleistung sicherzustellen.

"Als führender Stromversorger in Brasilien seit 2010 haben wir uns sehr gefreut, unser Angebot auf den wachsenden Solarmarkt auszudehnen", so Rafael Priuli, Inhaber und Betriebsleiter von Stark. "Durch die Möglichkeit, die Optimierer von Tigo in unserer Zentrale zu installieren, konnten wir gleichzeitig die Solarenergie für unseren eigenen Gebrauch maximieren und das Produkt nutzen, um die Leistungsfähigkeit der Optimierung gründlich zu verstehen und unseren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten."

Stark Electric ist ein Importeur und Vertreiber von industriellen Elektromaterialien, der qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen mit überlegenem Service auf dem gesamten brasilianischen Markt anbieten möchte. Stark trat 2018 in den Solarmarkt ein und bot Ausrüstung von Anbietern wie GoodWe, Jntech und Canadian Solar sowie die Tigo TS4-A-O-Optimierer an. Stark installierte im Januar 2021 in seinem zentralbrasilianischen Hauptquartier Solardächer und nahm das System Ende Februar in Betrieb.

"Wir freuen uns, dass Stark Electric unser Produktportfolio auf dem brasilianischen Markt bekannt macht", sagte Jürgen Krehnke, Chief Commercial Officer von Tigo. "Südamerikanische Länder und insbesondere Brasilien bieten ein enormes Solarpotential, und diese Zusammenarbeit mit Stark wird wegweisend sein. Es gibt kein stärkeres Vertrauensvotum als eine Installation auf Ihrem eigenen Dach, und Stark Electric ist auf dem Weg, enorme Chancen für unsere beiden Unternehmen zu realisieren."

Tigo Energy liefert flexible Lösungen zur gesteigerten Energieproduktion von PV-Anlagen durch Optimierung, Senkung der Betriebskosten mit Fernüberwachung und gesteigerte Sicherheit durch rasche Abschaltkapazitäten. Tigo ist anders, weil es seinen PV-Kunden die Möglichkeit gibt, die richtigen Funktionen und den richtigen Wechselrichter für eine getestete und zertifizierte Lösung auf Ausrüstungs- und Systemebene auszuwählen, die den Nutzen für ihre Installation maximiert.

Für Anfragen wenden Sie sich an: manoel.monteiro@tigoenergy.com

Über Tigo

Tigo ist der weltweite Marktführer im Bereich der flexiblen Leistungselektronik auf Modulebene (MLPE) mit innovativen Lösungen, die die Energieproduktion steigern, Betriebskosten senken und die Sicherheit von Photovoltaik (PV)-Systemen maßgeblich erhöhen. Die TS4-Plattform von Tigo maximiert den Nutzen von PV-Systemen und bietet Kunden die skalierbarste, vielseitigste und zuverlässigste MLPE-Lösung, die am Markt erhältlich ist. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Einführung der Solarenergie weltweit voranzutreiben. Tigo-Systeme sind auf sieben Kontinenten im Einsatz und produzieren täglich Gigawattstunden an zuverlässiger, sauberer, erschwinglicher und sicherer Solarenergie. Das internationale Team von Tigo hat es sich zur Aufgabe gemacht, die beste MLPE der Welt herzustellen, damit mehr Menschen von den Vorteilen der Solarenergie profitieren können. Weitere Infos finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Über Stark Electric

Stark Electric wurde 2006 in Shanghai in China als Handelsunternehmen gegründet, das großartige Geschäftspartnerschaften mit Unternehmen des Elektrosektors einging. Im Jahr 2010 eröffneten sie ihre erste Vertriebsgesellschaft in Brasilien in der Stadt São José do Rio Preto (São Paul), um ausschließlich den brasilianischen Industriesektor zu bedienen. Mit dem Verständnis, dass die Zukunft der Elektrotechnik in der Welt nachhaltig ist, gründeten sie 2018 die Marke Stark Renováveis, eine Marke, die speziell dazu dient, weltweit einen aktiven Beitrag zum Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien zu leisten. Stark ist es wichtig, die Kultur der sauberen Energie zu nutzen und nachhaltige Lösungen anzubieten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

https://starkrenovaveis.com.br/

