Exzerpt: adidas kann vorbörslich positiv überraschen. Siemens wächst stark in China. Beyond Meat leidet unter dem Preiskrieg mit der Konkurrenz.China kann heute morgen mit starken Außenhandelsdaten für den Monat April den Handel in Asien begeistern. Nahezu alle Benchmarks in der Region liegen im Plus, wobei die Börse in Taiwan die Liste der Gewinner anführt. Auch die Futures signalisieren eine leicht positive Eröffnung in Frankfurt. Der DAX-Future steigt um 0,14 % auf 15.293 Punkte, der S&P 500 Future wird bei 4.198 ...

