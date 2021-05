Wenn Impact Investing mit wirkungsorientiertem Investieren übersetzt wird, dann hat das eine doppelte Bedeutung, weil es eine doppelte Rendite gibt: eine finanzielle, so wie beim klassischen Investment und eine soziale Rendite. Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions in Frankfurt erklärt, dass es letztlich dabei darum geht, nicht nur auf die positiven Auswirkungen für das eigene private Depot zu schauen, sondern genauso auf die positiven Auswirkungen für Gesellschaft und Umwelt. Darüber möchte ich sprechen mit Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag