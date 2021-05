Die Trendwende, die wir in den letzten 13 Monaten erlebt haben, kann man am besten als erstaunlich bezeichnen. Nach dem schnellsten Bärenmarktrückgang von mindestens 30 % in der Geschichte des S&P 500 hat der Richtwert-Index reagiert, indem er 87 % zugelegt hat, seit er am 23. März 2020 einen Bärenmarkt-Tiefpunkt erreicht hatte. Das ist ein rekordverdächtiger Bounce Back. Die Sache ist die, dass es an der Börse immer Schnäppchen zu finden gibt, und du musst bereit bist, deine Investitionen über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...