Adidas ist gut aus den Startblöcken ins Jahr gekommen und schraubt die Umsatz-Prognose für 2021 in die Höhe. "Wir haben hervorragende Umsatzzuwächse sowie starke Profitabilitätsverbesserungen erreicht", sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted am Freitag: "Wir passen unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2021 nach oben an."

Den vollständigen Artikel lesen ...