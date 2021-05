DJ Deutsche Produktion im März dank Bau höher als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im März vor allem dank eines kräftigen Anstiegs der Bauproduktion besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent und lag um 5,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, nachdem es im Februar Rückgänge von 1,9 (vorläufig: 1,6) bzw 6,8 Prozent gegeben hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 1,8 Prozent prognostiziert.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne erhöhte sich im März auf Monatssicht um 0,7 (minus 1,9) Prozent. Die Erzeugung von Vorleistungsgütern nahm um 1,2 (minus 0,9) Prozent zu und die von Konsumgütern um 2,9 (plus 0,2) Prozent. Die Produktion von Investitionsgütern sank dagegen um 0,4 (minus 3,6) Prozent. Die Bauproduktion stieg um 10,8 (minus 1,4) Prozent und die Energieproduktion um 2,4 (minus 2,8) Prozent.

Im ersten Quartal verringerte sich die Produktion im produzierenden Gewerbe um 0,9 Prozent. Während der Ausstoß in der Industrie um 0,3 Prozent abnahm, dämpfte beim Baugewerbe der schwache Januar das Quartalsergebnis spürbarer (minus 4,0 Prozent). Innerhalb der Industrie verzeichnete der Bereich Kfz/Kfz-Teile einen Rückgang um 12,1 Prozent, der Maschinenbau dagegen einen Zuwachs von 6,0 Prozent.

Nach Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) sorgen die leichte Verbesserung des Ifo-Geschäftsklimas und der erneut kräftige Anstieg der Auftragseingänge für einen positiven Ausblick für die Industrie in den kommenden Monaten. "Auch die Baukonjunktur überwindet allmählich den schwachen Einstieg in das laufende Jahr und dürfte in den kommenden Monaten weiter anziehen", urteilt das Ministerium.

