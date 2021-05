Die Attacke der Bären in dieser Woche hat der DAX gut abgewehrt. Old-Economy-Werte halten den Index auf Rekordkurs. An den Börsen ist in dieser Woche wieder die Zinsangst hochgekocht. Die US-Finanzministerin Janet Yellen hat darauf hingewiesen, dass eine Zinserhöhung nötig sein könnte, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden. Nachdem das Statement an den Märkten für Turbulenzen gesorgt hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...