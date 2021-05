Tesla investiert zwar massiv in Bitcoin, Firmenchef Elon Musk hat aber schon vor Jahren Dogecoin zu seiner liebsten Kryptowährung erklärt. Über die Spaßwährung teilt Musk immer wieder Memes, macht Witze darüber - und hat so auch merklichen Einfluss auf deren Wechselkurs. Dogecoin war eigentlich als Parodie auf den Bitcoin und die vielen anderen Kryptowährungen gedacht. Ein Insider-Scherz also, der zwischenzeitlich jedoch gigantische Ausmaße angenommen hat. Dogecoin kommt heute auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 78 Milliarden US-Dollar. Das ist ziemlich viel Geld für einen Witz. Zumal diese Summe sogar das Bruttoinlandsprodukt von Luxemburg übersteigt. ...

