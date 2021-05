Der Batteriehersteller (WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55) konnte am 16.03.21 mit einer langen weissen Kerze die 200-Tage Linie überwinden und dadurch ein neues Kaufsignal generieren. In der Folgezeit konnte der Kurs aber keine weitere Aufwärtsdynamik generieren und dümpelte stattdessen in einer mehrwöchigen Seitwärtsrange dahin (siehe Chart unten). Jetzt scheint jedoch richtig die Luft auszugehen! Nachdem bereits am Dienstag unsere Stoppmarke (grüne Linie) ausgelöst wurde, kam es gestern zu neuerlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...