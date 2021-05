DJ alumni-clubs.net würdigt Alumni-Arbeit der International School of Management (ISM) - Auszeichnung für digitales Konzept der Hochschule

Dortmund (pts016/07.05.2021/08:45) - Die Bindung von Absolvent*innen an die Hochschule zu stärken, ist ein wichtiger Pfeiler im Selbstverständnis der International School of Management (ISM). Denn die Alumni schlagen die Brücke zwischen Studium und Berufspraxis und stärken den Wissenstransfer zwischen Hochschule und Wirtschaft. Bei der Verleihung des Alumni-Preises "Premium D-A-CH 2021" auf der 25. Konferenz von alumni-clubs.net (acn) wurde die ISM für ihr innovatives Alumni-Konzept mit der "Anerkennung der Jury" gewürdigt.

Im Fokus der Preisverleihung standen in diesem Jahr die digitalen Konzepte der Alumni-Arbeit. Weil die ISM eine Hochschule mit sieben Standorten in Deutschland ist und viele internationale Studierende anzieht, wurden hier schon früh die Weichen für digitale Konzepte gestellt. Das wurde von der Jury mit einem Preisgeld von 1.000 Euro belohnt: "Die Bewerbung der ISM International School of Management punktet mit einer innovativen Idee im digitalen Alumni-Management, die einen ausgeprägten interagierenden Charakter aufzeigt."

Herzstück der digitalen Alumni-Arbeit an der ISM ist eine onlinebasierte Plattform, die zentrale Informationen für ehemalige Studierende bündelt und die Interaktion zwischen den Alumni fördert. Hier findet mittlerweile auch das Matching innerhalb des Mentoring-Programms der ISM statt, das erfahrene Absolvent*innen mit Studierenden der ISM zusammenbringt. Einzelne digitale Projekte zu Schwerpunktthemen unterstützen Absolvent*innen dabei ihr eigenes Netzwerk auszubauen und geben konkrete Hilfestellung für aktuelle Karrierefragen.

alumni-clubs.net (acn) ist der DACH-Verband der Alumni-Organisationen im deutschsprachigen Raum und repräsentiert Hochschulen, Alumni-Vereine, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, universitäre Fördergesellschaften oder hochschulnahe Institutionen.

Hintergrund Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie ab Herbst 2021 das Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.

