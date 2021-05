Die Arbeitslosigkeit in Österreich wird nach der Coronakrise nur langsam sinken. Erst im Jahr 2025 dürfte die Arbeitslosenrate mit siebeneinhalb Prozent auf ein Niveau ähnlich niedrig wie 2019 zurückgehen, nimmt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in seiner neuen Mittelfristprognose an. Ausgehend von der schwersten Rezession der Nachkriegszeit im vorigen Jahr erwartet das Wifo für alle Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...