Von Equistone Partners Europe beratene Fonds ("Equistone") akquirieren eine Mehrheitsbeteiligung an der TIMETOACT GROUP, einem führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen für Mittelständler, Konzerne und öffentliche Einrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Akquisition der Gruppe steht ganz im Zeichen der zunehmenden Ausrichtung von Equistone in der DACH- und Benelux-Region auf wachstumsstarke Technologieunternehmen und ergänzt somit die bisher traditionellen Investment-Sektoren der Beteiligungsgesellschaft.

Die TIMETOACT Gesellschafter Felix Binsack und Hermann Ballé haben sich mit Equistone einen Partner an Bord geholt, der die bereits erfolgreiche Buy-&-Build-Strategie von TIMETOACT mit Know-how und Kapital weiter unterstützt. Die beiden leiten das Unternehmen weiterhin als Geschäftsführer und bleiben wesentlich an der Gesellschaft beteiligt. Frank Fuchs komplettiert als neuer CFO die Geschäftsführung der TIMETOACT GROUP. Über die Details der Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden steht, wurde Stillschweigen vereinbart.

Die TIMETOACT GROUP mit Hauptsitz in Köln bietet ihren Kunden ein umfassendes Portfolio an Software- und Consulting-Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Digital Workplace, Process Automation Optimization, Business Intelligence, Identity Access Management sowie Customer Experience. Zu den Kunden der Gruppe zählen vor allem mittelständische und große Unternehmen aus dem Industrie-, Finanz- und Dienstleistungssektor sowie Einrichtungen der öffentlichen Hand. Die Gruppe beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und verzeichnete im Jahr 2020 ein Umsatzwachstum von mehr als 17 Prozent auf rund 120 Millionen Euro.

Gemeinsame Wachstumsziele

Das Management-Team der Gruppe und Equistone konnten in einem bilateralen Entscheidungsprozess schnell Einigkeit finden und gemeinsame Wachstumsziele formulieren. Ein wesentlicher Faktor wird dabei die Fortführung einer gezielten Buy-&-Build-Strategie sein, um das Dienstleistungsportfolio der Gruppe zu stärken und neue Marktsegmente zu erschließen.

"Wir waren auf der Suche nach einem verlässlichen und finanzstarken Partner, der uns strategisch auf unserem weiteren Wachstumsweg unterstützen kann, sowohl organisch als auch anorganisch, und zwar unter Fortführung unserer einzigartigen Unternehmenskultur. Mit Equistone haben wir genau einen solchen Partner gefunden", sagt Felix Binsack, Co-Geschäftsführer der TIMETOACT GROUP. "Vor allem bei der Umsetzung von Buy-&-Build-Strategien verfügt Equistone über langjährige und umfangreiche Erfahrung; dementsprechend freuen wir uns auf diese Zusammenarbeit zum Nutzen unserer Kunden und Mitarbeiter, da sie ideal unsere Strategie für die Zukunft abbildet", fügt Hermann Ballé, Co-Geschäftsführer der TIMETOACT GROUP, hinzu.

Verstärkter Fokus auf Technologieunternehmen

"Die Akquisition der TIMETOACT GROUP erweitert unser Portfolio in einem höchst attraktiven und stark wachsenden Markt. Überzeugt haben uns nicht nur die breite Aufstellung der TIMETOACT GROUP und die außerordentlich guten Beziehungen zu Technologiepartnern, sondern insbesondere das unternehmerisch agierende Management-Team sowie die übereinstimmende Sichtweise auf zukünftiges Wachstum. Mit dieser Akquisition zeigen wir auch unseren verstärkten Fokus auf Technologieunternehmen: Hier gibt es zahlreiche inhabergeführte Unternehmen mit spannenden Geschäftsmodellen und hervorragenden Wachstumsperspektiven, deren Gründer wir bei ihren Vorhaben aktiv unterstützen können", sagt Leander Heyken, Partner bei Equistone Partners Europe.

Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistone sind Leander Heyken, Christoph Wüstemeyer und Dr. Marc Arens. Equistone wurde bei der Transaktion beraten von wdp (Commercial), EY (Financial Tax), POELLATH (Legal Corporate), Preu Bohlig Partner (Legal Technology), Shearman Sterling (Legal Financing) und GCA Altium (Debt Advisor). Die TIMETOACT Gesellschafter wurden bei der Transaktion beraten von flandor (M&A Advisor, Corporate Finance) und Oppenhoff Partner (Legal).

ENDE

Über Equistone Partners Europe

Equistone Partners Europe ist einer der aktivsten europäischen Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 40 Investmentspezialisten in sieben Büros in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit Gründung wurde in der DACH-Region und in den Niederlanden Eigenkapital in rund 160 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über 50 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden. Equistone investiert derzeit aus seinem sechsten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro geschlossen wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de www.equistonepe.com.

Über TIMETOACT GROUP

Die TIMETOACT GROUP modernisiert und integriert IT-Anwendungen für den gehobenen Mittelstand, Konzerne und öffentliche Einrichtungen, um deren Agilität, Effizienz und Transparenz zu steigern. Darüber hinaus gestaltet und implementiert die TIMETOACT GROUP digitale Business Modelle und eröffnet innovativen Kunden damit neue Marktchancen. Zu den Leistungen gehören: Consulting, Cloud Transformation, Data-, Software- und System-Engineering im Umfeld der Employee Experience, Business Applications und Customer Experience. Zur TIMETOACT GROUP gehören die IT-Unternehmen ARS, CLOUDPILOTS, edcom, GIS, IPG, novaCapta, synaigy, TIMETOACT und X-INTEGRATE. Zusammen beschäftigen sie rund 700 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

