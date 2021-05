Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Was für eine turbulente Handelswoche. Nach dem Auf und Ab der letzten Tage sendet der DAX heute grüne Vorzeichen. Um 14:30 Uhr steht der US-Arbeitsmarktbericht an. Der könnte kurz vor Börsenschluss noch für Ausschläge nach oben oder unten sorgen. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.