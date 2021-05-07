Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 07.05.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 660 internationalen Medien
Relay Medical: 60-fache Geschwindigkeit erledigt eine unlösbare Aufgabe mit links!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 514000 ISIN: DE0005140008 Ticker-Symbol: DBK 
Xetra
07.05.21
10:53 Uhr
11,522 Euro
+0,146
+1,28 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
DAX International 100
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
11,50611,51011:09
11,50611,50811:09
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE BANK AG11,522+1,28 %
VONOVIA SE51,14-1,27 %
ZALANDO SE85,04+0,05 %
ZALANDO SE ADR41,800+2,96 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.