Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich deutlich verschlechtert. Am Dienstag hatte der DAX noch kurz nach Handelsstart ein neues Rekordhoch markiert. Gestern rutschte er kurzzeitig unter 15.000 Punkte. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Tesla, Deutsche Telekom, Vonovia, Zalando und Zooplus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.