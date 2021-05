Aus und vorbei: Die CME Group teilte am Dienstag mit, dass die letzten verbliebenen "Trading Pits" dauerhaft geschlossen werden. Optionen auf Agrar-Rohstoffe waren die letzten Termin-Markt-Produkte, die noch "physisch" an der Börse in Chicago gehandelt wurden.Eddie Murphy und Dan Aykroyd haben sie in dem Film "Trading Places" berühmt gemacht: die legendären Trading Pits an der Rohstoff-Börse in Chicago. Nun wurden auch die letzten verbliebenen geschlossen. Fast alle Börsen weltweit haben mit Beginn ...

