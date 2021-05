Berlin (ots) - Das Internet verändert die Welt und beeinflusst damit die Menschen und ihr Leben in allen möglichen Facetten. Diese Phänomene beleuchtet der Psychologe und Generationenforscher Rüdiger Maas in seinem neuen Buch über die Cyberpsychologie, erschienen im Hanser Verlag.Mehr als drei Jahre lang hat Rüdiger Maas mit einem Team aus Psychologen und Soziologen Menschen aller Generationsgruppen über den Umgang mit und das Leben in der digitalen Welt befragt. Mal in Fokusgruppen, mal einzeln. Mal online, mal klassisch mit Stift und Papier. Die Ergebnisse daraus sowie weitere wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen bilden die Grundlage für dieses Buch und runden sich gegenseitig ab. Insgesamt wurden 2.890 Stunden an Konzeption, Erhebung, Auswertung, Befragung und Transkription aufgewendet. In seinem neuen Buch über die Cyberpsychologie berücksichtigt Maas auch unterschiedliche Länder mit ihrem Internet-Nutzungsverhalten sowie ihren Kulturen und Verhaltensweisen. Zwar wissen wir bereits über die immensen Auswirkungen von Social Media auf die Entwicklung und das Verhalten bei jungen Menschen, jedoch wissen wir vieles nur im jeweils untersuchten westlichen Kontext.Maas versucht hierbei einen anderen Weg zu gehen: Inspiriert durch seine Forschungsreisen (z. B. nach Pakistan, Tuvalu, Somalia oder Nicaragua) berichtet er in seinem neuen Buch über Erkenntnisse des Social Media Verhaltens rund um den Globus. Die Eigenschaften der Generation Z müssen für andere Länder auch anders gedacht werden. Als Experte für Cyberpsychologie und Leiter des Instituts für Generationenforschung findet Maas diese "Forschungsignoranz" gegenüber dem Osten sehr besorgniserregend, zumal dort ein stärkerer Bevölkerungszuwachs zu erwarten ist, wodurch Social Media ggf. einen noch stärkeren Einfluss auf die Gesellschaft haben kann, als dies momentan im Westen der Fall ist. Allein schon wegen der anderen Bevölkerungszusammensetzung wird hier ein massiver Umbruch erwartet. In Pakistan z. B. ist über die Hälfte der Bevölkerung unter 25 Jahr jung, die Hauptzielgruppe für Instagram, TikTok und Co. Bei uns sind das nur 20%. Hier driften infolge analog- und digital geprägte Menschen noch weiter auseinander, als es hier bei uns der Fall ist.219 Seiten39,99 EUR inkl. Mwst.ISBN: 978-3-446-46666-1Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (März 2021)Pressekontakt:Institut für GenerationenforschungTel. 0821-4557630info@generation-thinking.deAlexander von Spreti - p u b l i c r e l a t i o n s0151 22 34 34 26presse@vonspreti.deOriginal-Content von: Institut für Generationenforschung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151724/4909165