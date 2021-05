Hannover (www.anleihencheck.de) - Positive deutsche und europäische Konjunkturdaten ließen deutschen Staatsanleihen etwas schwächer notieren, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten durch solide US-Konjunkturdaten etwas leichter notiert.Die Bank of England habe erwartungsgemäß die Bank Rate bei 0,1% belassen. Während das Gesamtvolumen des Aufkaufprogramms bei 895 Mrd. GBP unangetastet geblieben sei, seien aber die wöchentlich getätigten Käufe von 4,4 Mrd. GBP auf 3,4 Mrd. GBP reduziert worden, wodurch es zu einer in diesem Rahmen auch erwarteten Streckung des Programms bis Ende des Jahres komme. Selbst wenn die Notenbanker betonen würden, somit keine Neuausrichtung der Geldpolitik vorgenommen zu haben, sei es nach Erachten der Analysten durchaus eine moderate Adjustierung. ...

