iHuman ist der führende Anbieter in China von Edutainment Apps, worüber Kinder spielerisch digital Chinesisch, Englisch und Mathe lernen können. Das Modell ist skalierbar und man geht jetzt auch in den internationalen Markt. Ohne große Ausgaben ist man in dem Bereich mit Fokus auf 0-8 Jahre zum Marktführer in China geworden. Mehr im Video: ...

