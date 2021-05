DJ ESET Endpoint Security erzielt Bestnote von Testinstitut SE Labs - AAA-Auszeichnung für Effizienz und Erkennung von Malware

Jena (pts022/07.05.2021/10:00) - Der IT-Securityhersteller ESET hat in einem internationalen Vergleich erneut die Qualität seiner Lösungen unter Beweis gestellt. Im kürzlich veröffentlichten "Enterprise-Endpoint-Protection-Test Q1 2021" zeichnete das unabhängige Testlabor SE Labs ESET Endpoint Security mit der höchstmöglichen Bewertung AAA aus. Diesen Award konnte das Sicherheitsunternehmen auch im Vorjahr bereits zwei Mal ergattern.

Insgesamt wurden neun Endpoint-Security-Lösungen zwischen Januar und März 2021 untersucht. Dabei bewerteten die Tester im Besonderen die Effizienz der Produkte bei der Erkennung und beim Schutz vor Bedrohungen in Echtzeit. ESET Endpoint Security erhielt eine Gesamtgenauigkeit von 1,116 und damit die zweithöchste Punktzahl (99 Prozent) der getesteten Lösungen.

ESET Endpoint Security basiert auf der Kombination aus zukunftsweisenden Antiviren- und Netzwerksicherheitstechnologien. Im Test konnte dieser Ansatz vollends überzeugen: Er hielt einer Mischung aus gezielten Angriffen und realen, webbasierten Bedrohungen perfekt stand. Die Ergebnisse zeigen, dass die Sicherheitslösung bei der Blockierung bösartiger URLs, der Handhabung von Exploits und der korrekten Klassifizierung legitimer Anwendungen und Websites durchweg äußerst effektiv arbeitet.

Jiri Kropác, Head of Threat Detection Labs bei ESET, kommentiert: "Die Auszeichnung spiegelt unser Engagement wider, Unternehmenskunden mit den besten Antiviren- und Cybersecurity-Lösungen zu versorgen. Und es unterstreicht unsere konsequenten Bemühungen, zukunftsweisende und zuverlässige Produkte anzubieten, die sich in der Praxis bewähren. Das Testen unserer Lösungen in realen Umgebungen zeigt eindeutig, dass sich unsere Kunden in den besten Händen befinden."

Über das Testszenario SE Labs hat in seinem Test bei den Lösungen sowohl den Schutz gegen bekannte Bedrohungen als auch die Abwehr bei gezielten Angriffen untersucht. Das Prüfszenario bildete eine weitestmöglich realistische Bedrohungslage ab, mit der Unternehmen in der digitalen Welt täglich konfrontiert werden.

Über SE Labs SE Labs ist ein unabhängiges Testunternehmen mit Sitz in London, Großbritannien. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die Sicherheit in der Informationstechnologie zu verbessern. Dazu werden Produkte und Dienstleistungen zur Erkennung von Angriffen und zum Schutz vor Malware nach festen und transparenten Kriterien bewertet. Das Prüfinstitut ist Mitglied in der Microsoft Virus Information Alliance (VIA), der Anti-Malware Testing Standards Organization (AMTSO) und der Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG).

Der Report liegt auf der Webseite des Prüfinstituts zum Download bereit: https://selabs.uk/reports/ enterprise-endpoint-protection-2021-q1/

Weitere Informationen über ESET-Technologien und ESET-Lösungen finden Sie auf: https://www.eset.de

