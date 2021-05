Die Krones AG (ISIN: DE0006335003), führender Hersteller in der Verpackungs- und Abfülltechnik, hat im letzten Jahr einen Umsatzrückgang von gut 16 % hinnehmen müssen. Und die Aufträge gingen sogar um 19 % zurück. 4,0 % EBITDA-Marge waren auch für den erfolgsgewöhnten Produzenten keine Ergebnis zum Ausruhen. Insgesamt gab es sogar einen Vorsteuerverlust von 36,6 Mio EUR. Das soll alles besser werden - versprach der Vorstand in seiner Prognose. Und die Zahlen des ersten Quartalsdeuten darauf hin, hier den Mund nicht zu voll genommen zu haben: In den ersten drei Monaten 2021 erhöhte sich das Ordervolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...