Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Nachfrage sei in den meisten Endmärkten stabil geblieben. Aluflexpack macht Verpackungen aus Alu- und Plastikfolie für die Lebensmittel-, Tiernahrungs- und Pharmabranche. Das Unternehmen bereite derzeit ein Expansionsprojekt in Kroatien vor. Dadurch würden neue Kapazitäten entstehen, die im vierten Quartal 2022 hochgefahren werden sollen, sagte Aluflexpack-Chef ...

