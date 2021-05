Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, sollten Anleger der alten Börsenweisheit: "Sell in May and go away …" in diesem Jahr doch besser Glauben schenken? Zumindest die erste Handelswoche sprach dafür, denn der Dax verlor innerhalb der vergangenen sieben Tage rund 2,6% und rutschte am Dienstag sogar unter die 15.000-Punkte-Marke. Doch von der kurzen Schwächephase, die übrigens...

Den vollständigen Artikel lesen ...