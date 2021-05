Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Hin und Her in der Risikowahrnehmung ist nicht nur ein Thema an den Aktienmärkten, sondern auch beim ITRAXX Senior Financials, so die Analysten der Helaba.Dieser habe gestern zugelegt und notiere auf dem Niveau von 60. Die guten Ergebnisberichte von UniCredit und Societé Generale hätten hier nicht durchwirken können, während CaixaBank die Konsensschätzung leicht verfehlt und die Aktie zu den Verlierern im EURO STOXX-Bankenindex gezählt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...