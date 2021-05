Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wann kommt der geldpolitische Ausstieg? - In der Pressekonferenz nach dem jüngsten Zinsentscheid hielt sich FED-Chef Powell weiterhin bedeckt: Selbst den Zeitpunkt für die "Tapering"-Diskussion sieht er noch nicht gekommen, so die Analysten der DekaBank.Die Begründung hierfür sei, dass die US-Wirtschaft noch keine hinreichenden Fortschritte im Aufholprozess gemacht habe. Erkennbar sei dies beispielsweise am Arbeitsmarkt. Dieser habe sich zuletzt zwar kraftvoll entwickelt. Die Vorkrisenniveaus seien aber immer noch weit entfernt. Auch hinsichtlich der jüngsten starken Preisanstiege seien die FOMC-Mitglieder nicht besorgt. Für diese hätten transitorische Faktoren gesorgt, die wiederum unbedeutend für den mittelfristigen Inflationsausblick seien. Die US-Rentenmärkte hätten die Kommunikation der FED vorerst akzeptiert und die Renditeänderungen hätten sich zuletzt in Grenzen gehalten. (Ausgabe Mai 2021) (07.05.2021/alc/a/a) ...

