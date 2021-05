Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat gestern die Tschechische Zentralbank CNB den Leitzins unverändert bei 0,25% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seit einem Jahr notiere der Leitzins auf diesem tiefen Niveau. Die CNB sehe das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr stark schwankend Richtung 1,2%, wobei Spitzen über 5% möglich seien. Die Preise sollten in diesem Jahr um 2,7% steigen und 2022 auf das Notenbankziel von 2% zurückkommen. Die CNB schließe Zinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte nicht aus und sehe den EUR/CZK (Tschechische Krone)-Kurs weiter leicht fallend. Der EUR/CZK-Abwärtstrend sei seit zwei Monaten intakt. Die mögliche Leitzinserhöhung habe gestern eine Bewegung von 25,85 auf 25,70 gebracht! Die nächste Unterstützung sei das Jahrestief bei 25,66. (07.05.2021/alc/a/a) ...

