DJ Prudential strebt CO2-neutrales Asset-Portfolio an

Von Sabela Ojea

LONDON (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Prudential will sein Portfolio an Vermögenswerten dekarbonisieren. Für 2050 werde CO2-Neutralität angestrebt, so das britische Unternehmen.

Die Maßnahmen zur Erreichung dieses langfristigen Ziels umfassten eine Senkung der Emissionen aller Assets bis 2025 und eine Trennung von allen direkten Investments in Unternehmen, die mehr als 30 Prozent ihrer Einnahmen mit Kohle erzielen.

Aktien sollten bis Ende des Jahres vollständig abgestoßen sein, Anleihen bis Ende 2022.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2021 05:22 ET (09:22 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.