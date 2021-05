Bonn (ots) - Der am Freitag begonnene EU-Sondergipfel in Porto endet am Samstagnachmittag. Auf der Tagesordnung des zweiten Gipfeltages steht die Eindämmung der Corona-Pandemie und die Frage, ob der Patentschutz für Impfstoffe aufgehoben werden sollte, um die Impfstoffproduktion weltweit anzukurbeln. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich zuletzt gegen eine Aufhebung des Patentschutzes ausgesprochen, nachdem US-Präsident Biden diesen Vorschlag gemacht hatte. Außerdem treffen die in Porto anwesenden Staats- und Regierungschef der EU mit Indiens Premier Narendra Modi zusammen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird per Video am zweiten EU-Gipfeltag teilnehmen. Im Anschluss wird sie in Berlin die Medien informieren. Phoenix sendet die für 16.00 Uhr angesetzte Pressekonferenz live.



