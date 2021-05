Berlin (ots) - Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt freut sich über weitere vier Neuzugänge aus dem April für die Europäische Masthuhn-Initiative: Die Studierendenwerke Augsburg und Siegen sowie die Gastro-Konzepte der Gastro Consulting werden künftig ausschließlich Fleisch von Hühnern verwenden, das die Tierschutzkriterien der Initiative erfüllt. Der Großhändler Chefs Culinar wird sein bestehendes Angebot entsprechender Produkte weiter ausbauen.Die Mitglieder der Initiative etablieren mit ihrer Selbstverpflichtung einen neuen Mindeststandard in der Hühnermast, der deutlich über dem gesetzlichen Minimum liegt und den größten Tierschutzproblemen entgegenwirkt.Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung, ist mit der Entwicklung der Masthuhn-Initiative sehr zufrieden: "Die Zahl der Unterstützer unserer Initiative wächst exponentiell. Da die rechtlichen Rahmenbedingungen es noch erlauben, dass Hühner standardmäßig leiden, sind solche freiwilligen Verpflichtungen von Akteuren aus Lebensmittelindustrie, Handel und Gastronomie entscheidend, um einen respektvolleren Umgang mit Tieren zu erreichen. Chefs Culinar, Gastro Consulting und die Studierendenwerke Augsburg und Siegen leisten dazu einen wichtigen Beitrag."Europäische Masthuhn-Initiative: neuer Mindeststandard gegen QualzuchtDie Europäische Masthuhn-Initiative wurde von der Albert Schweitzer Stiftung und 29 weiteren Tierschutzorganisationen ins Leben gerufen. Sie richtet sich vor allem gegen Qualzucht: Die Hühner, die üblicherweise in der Mast verwendet werden, wachsen so schnell und massiv, dass Knochen und Organe nicht hinterherkommen. Die Initiative verbietet zudem das Kopfüberhängen für die Betäubung vor der Schlachtung. Weitere Kriterien regulieren die Besatzdichte und die Ausstattung der Ställe.Die beiden Studierendenwerke und Gastro Consulting werden die Standards bis spätestens 2026 für das gesamte Angebot in all ihren Einrichtungen umsetzen. Die Einhaltung muss durch unabhängige Dritte kontrolliert werden. Chefs Culinar kann bereits entsprechende Produkte liefern und wird sein Sortiment zukünftig verstärkt darauf ausrichten.Zu den mehr als 400 Unternehmen aus Europa und den USA, die sich verpflichtet haben, ihre Tierschutzstandards entsprechend der Initiative anzuheben, gehören Konzerne wie Nestlé und Unilever, Top-Caterer wie Sodexo, Hersteller wie die Rügenwalder Mühle, Restaurantketten wie Ikea und Kentucky Fried Chicken sowie im deutschen Lebensmitteleinzelhandel die Supermärkte und Discounter Aldi, Norma, Globus und Tegut.Links- Die Selbstverpflichtung des Studentenwerks Augsburg: https://ots.de/PZQouG- Die Selbstverpflichtung des Studierendenwerks Siegen: https://ots.de/myWjuE- Die Selbstverpflichtung von Gastro Consulting: https://ots.de/nM6US4- Die Selbstverpflichtung von Chefs Culinar: https://www.chefsculinar.de/fairmast-nachhaltig-besser-34245.htm- Mehr über die Europäische Masthuhn-Initiative: https://www.masthuhn-initiative.deDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung setzt sich gegen Massentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür nutzt sie juristische Mittel und wirkt auf wichtige Akteure aus Wirtschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzieren und das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.deOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55647/4909447