FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Unicredit von 9,80 auf 10,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal der italienischen Bank sei insgesamt positiv verlaufen, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält kurzfristig bei der Aktie eine Erleichterungsrally für möglich, gerade angesichts der in diesem Jahr bislang schwachen Kursentwicklung und der relativ niedrigen Bewertung./ajx/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2021 / 06:37 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

