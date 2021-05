Helene von Roeder ist eine Meisterin der Zahlen. Nach ihren Studien in München und Cambridge beginnt die Astrophysikerin ihre Karriere 1995 im Risikocontrolling bei der Deutschen Bank in London. Über die UBS, Merrill Lynch und Morgan Stanley wechselt von Roeder 2014 zur Credit Suisse, für die sie das Deutschlandgeschäft verantwortet. Im Mai 2018 übernimmt sie das Finanzressort beim größten deutschen Wohnungskonzern.Bei Vonovia geht es natürlich ebenfalls in erster Linie um Ergebnisse und Kennzahlen ...

