ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unicredit auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Das Management der Bank wolle sich zwar verstärkt auf Wachstum konzentrieren, doch dies dürfte dauern, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei das Kerngeschäft eher Druck ausgesetzt./mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 03:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

