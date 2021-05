50 Milliarden Transistoren passen nach Aussagen der Forschungsabteilung auf den Chip. Das sind fast doppelt so viele pro Quadratmillimeter als bei TSMCs Fünf-Nanometer-Chips für iPhones. 45 Prozent mehr Leistung und 75 Prozent weniger Energieverbrauch soll die neue Technologie von IBM im Vergleich zur Sieben-Nanometer-Konkurrenz bringen. Das verspricht das konzerneigene Forschungslabor IBM Research in seiner Pressemitteilung. Der Durchbruch sei für die gesamte Halbleiterindustrie von großer Bedeutung. Die Verfasser zählen eine Reihe an Vorteilen für Produkte, Mensch und Umwelt ...

