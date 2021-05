FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Rational mit "Underperform" und einem Kursziel von 585 Euro in die Bewertung aufgenommen. Rational sei Weltmarktführer bei Profiküchen-Ausstattungen und weise eine exzellente Erfolgsbilanz in puncto Umsatzwachstum, Profitabilität sowie Free Cashflow auf, schrieb Analystin Hela Zarrouk in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings mangele es an Berechenbarkeit und kurzfristigen Kurstreibern, begründete sie ihr negatives Anlagevotum./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 17:29 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 19:03 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007010803

