München (ots) -- Der Senkrechtstarter des vergangenen Jahres meldet sich zurück- Sommerhit 2021 mit Latinpop-Vibes und Urlaubsgefühl- Juan Daniél - "Corazón" ist ab Freitag, 07. Mai 2021, digital auf allen Kanälen erhältlichMünchen (ots) - Juan Daniél läutet die schönste Zeit des Jahres ein: Mit "Corazón" veröffentlicht der Senkrechtstarter des vergangenen Jahres seine neue Single und lässt uns von Sommer, Strand und Meer träumen. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 07. Mai 2021, digital auf allen Kanälen erhältlich.Er war der Shootingstar 2020: Juan Daniél lieferte mit "Buenos Momentos" und mehreren Millionen Streams bei YouTube und Spotify einen der Sommerhits des vergangenen Jahres. Mittlerweile ist der Hesse mit spanischen Wurzeln längst kein unbeschriebenes Blatt mehr: Nun liefert er mit "Corazón" den nächsten Hit. Der Song, der mit rhythmischen Latinpop-Vibes überzeugt, läutet die Urlaubszeit ein und gibt im zweiten Jahr der Pandemie ein wenig Hoffnung auf Normalität. Dabei bleibt Juan Daniél sich selbst treu und arbeitete intensiv für drei Monate zu Beginn des Jahres in der Abgeschiedenheit der Algarve an neuen Songs. Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen.Juan Daniél - "Corazón" erscheint am 07. Mai 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.----- Download / Stream-----LINK (https://elcartelmusic.lnk.to/Corazon)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/JpNKt95i0B8)