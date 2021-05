FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem verhaltenen Handelsbeginn haben die Aktien von BMW am Freitag den Vorwärtsgang eingelegt. Sie rückten um knapp zwei Prozent auf 84,92 Euro vor. Auf einen Widerstand könnten die Papiere an der 21-Tage-Linie bei aktuell knapp 86 Euro stoßen, diese gilt als Trendindikator für die kurzfristige Kursentwicklung.

"BMW reiht sich mit seinen starken Ergebnissen in die Reihe der der Pandemie mit guten Quartalszahlen trotzenden Autokonzerne ein", schrieb Analyst Frank Schwope von der Landesbank NordLB. Autos aus dem Premiumsegment seien in der Pandemie stärker gefragt als Massenmodelle. Klarer Antreiber sei der chinesische Absatzmarkt gewesen, ohne den das Auslieferungsplus nur gut ein Drittel so hoch gewesen wäre./bek/fba