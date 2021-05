Der Zahlungsdienstleister Global Payments s.r.o., ein Joint-Venture (JV) der Erste Group, Caixa Bank und Global Payments Inc., übernimmt das Österreich-Geschäft des Konkurrenten Payone. Das teilte die Erste Group, die mit 49 Prozent an Global Payments s.r.o. beteiligt ist, am Freitag mit. Der Deal soll im dritten Quartal 2021 abgeschlossen sein, zum Kaufpreis machte die Bank keine Angaben.Global Payments ...

