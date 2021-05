Nach 20 Minuten haben wir aufgehört mitzuschreiben. So furios hat Johann Horch, CEO der niiio finance group, seine virtuelle Präsentation bei der BankM anlässlich der laufenden Emission einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro vorgetragen. Damit war boersengefluester.de dann auch klar, warum "die kleine niiio aus Görlitz" - so bezeichnet selbst Horch ... The post niiio finance group: Furiose Präsentation appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...