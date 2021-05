Wien (www.fondscheck.de) - Schaut man sich an, in welcher Sparte der Asset Manager Flossbach von Storch (FvS) die größten Erfolge feiert, könnte er eigentlich "Der Mischfonds-Meister" heißen. Oder "Die Multi-Asset-Manufaktur", so die Experten von "FONDS professionell".Stattdessen hätten sich die beiden Gründer Bert Flossbach und Kurt von Storch dereinst dazu entschieden, sich selbst im Firmennamen zu verewigen. Das sei inzwischen rund 23 Jahre her, und die Gründer würden sich langsam, aber sicher dem Rentenalter nähern. Dessen seien sie sich auch bewusst: Von Storch sei zum Jahreswechsel aus der Leitung des Wealth Managements ausgeschieden - ein Schritt, der perspektivisch einen Generationenwechsel im Management einleiten solle. "Viele unserer Kunden sind mittelständische Unternehmer. Wir wissen nur zu gut, dass die Nachfolgeregelung existenziell ist", sage der 60-Jährige im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...