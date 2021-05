DJ Retarus macht sich für Datenschutz stark und präsentiert Online Fireside-Talks mit Datenschutzexperte Max Schrems

München (pts037/07.05.2021/14:00) - Trotz steigender Bußgelder für Verstöße gegen die DSGVO und den EuGH-Urteilen zu "Safe Harbor" und "Privacy-Shield" setzt laut Branchenverband BITKOM ( https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/ Jedes-2-Unternehmen-verzichtet-aus-Datenschutzgruenden-auf-Innovationen ) erst jedes fünfte Unternehmen die strengen EU-Datenschutzrichtlinien vollständig um. Viele Unternehmen sind verunsichert: Können US-Dienste weiterhin genutzt werden können? Was ist bei der Nutzung zu beachten? Und welche Rolle spielen die Überwachungsgesetze CLOUD Act und FISA bei der Verarbeitung personenbezogener Daten?

Diese und weitere Fragen beantwortet der Datenschutzexperte Max Schrems, dessen Klagen 2015 und 2020 dazu führten, dass der Europäische Gerichtshof die US/EU-Abkommen Safe Harbor und Privacy Shield für ungültig erklärte, Unternehmen in drei kostenlosen Online Fireside-Talks:

* Thema "Cloud": Donnerstag, 20. Mai 2021 um 10 Uhr Moderation: Thomas Ritter, IONOS Cloud

* Thema "Marketing und Websites": Mittwoch, 9. Juni 2021 um 10 Uhr Moderation: Martin Philipp, Evalanche, und Jana Krahforst, Usercentrics

* Thema "Enterprise IT und Netzwerke": Dienstag, 15. Juni 2021 um 10 Uhr Moderation: Pamela Krosta-Hartl, Lancom Systems, und Thomas Tellert, Retarus

Die Online-Veranstaltungen werden von der europäischen Datenschutz-Initiative Privacy Provided ( https:// privacyprovided.eu/ ), Retarus ( https://www.retarus.com/de/ ) und weiteren Partnern aus der Tech-Branche präsentiert. Interessierte können sich unter https://privacyprovided.eu/fireside-chats-mit-max-schrems anmelden. Fragen können sie vorab unter https://privacyprovided.eu/fireside-chats-mit-max-schrems # Frage oder während der Talks stellen.

Retarus: "Datenschutz hat oberste Priorität"

Retarus verfügt über jahrzehntelange Expertise in der rechtskonformen Digitalisierung von Kommunikationsprozessen und setzt sich seit langem gezielt für Datenschutz ein, unter anderem in der europäischen Cloud-Initiative Gaia-X. "Die Kommunikation von Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern ist in jedem Unternehmen ein wertvolles Gut, das es unter Beachtung der geltenden Gesetzgebung zu schützen gilt", sagt Martin Hager, Geschäftsführer und Gründer von Retarus. "Es ist höchste Zeit, dass Unternehmen mit internationalen Geschäftspartnern dem Datenschutz oberste Priorität einräumen, ihren Status quo in Sachen Datenschutz überprüfen und im Rahmen der Digitalisierung ihrer Prozesse auch die Umsetzung der DSGVO sicherstellen. Uns ist es daher ein persönliches Anliegen, die Fireside Talks mit Max Schrems zu begleiten, um Unternehmen hinsichtlich der strengen Datenschutzvorgaben aufzuklären und bei deren Umsetzung zu unterstützen."

Über Privacy Provided Die im Januar 2021 gegründete Wirtschaftsinitiative Privacy Provided setzt sich europaweit für Aufklärung in Datenschutzfragen von Unternehmen ein. Sie wendet sich gezielt an Experten in IT, Compliance, Recht sowie Datenschutzbeauftragte. Gründer Niko Bender ist seit 2001 im Bereich IT und Datenschutz tätig. Unterstützer von Privacy Provided sind 1&1 IONOS SE, SC-Networks GmbH, Lancom Systems GmbH, retarus GmbH, Usercentrics GmbH, RESMEDIA MAINZ und RMPRIVACY GmbH. Weitere Informationen: https://privacyprovided.eu/

Über Retarus Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien "Made in Germany" die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud Messaging Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt - seit 1992, mit mittlerweile 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen 75 Prozent der DAX 30, die Hälfte aller EURO STOXX 50 sowie 25 Prozent der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Galbani, Goldman Sachs, Honda, Linde, PSA, Puma, Sixt, T Systems, Singapore Airlines und Zeiss. Weitere Informationen: http:// www.retarus.de

