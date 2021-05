Unterföhring (ots) -- Die dritte Staffel des "Sons of Anarchy"-Spin-offs ab 22. Juni auf Sky Ticket- Auch über Sky Q auf Abruf und auf Sky Atlantic- Staffeln eins und zwei ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q verfügbar- Vom "Sons of Anarchy"-Schöpfer Kurt Sutter und Elgin JamesUnterföhring (ots) - In der dritten Staffel "Mayans M.C." steht EZ Rayes nicht nur vor heiklen privaten Problemen sondern wird mit einer geschäftsbedrohenden Grenzschließung konfrontiert. Die zehn neuen Episoden der knallharten Actionserie ist ab 22. Juni immer dienstags um 21.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Parallel dazu stehen die Episoden auch auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Auch die beiden vorherigen Staffeln sowie alle Staffeln der Originalserie "Sons of Anarchy" stehen auf Abruf zur Verfügung.Über "Mayans M.C.":Das kalifornisch-mexikanische Grenzgebiet ist ihr Revier, in Santo Padre herrscht ihr Gesetz: Die gnadenlose Biker-Gang "Mayans Motorcycle Club". Mit Drogenhandel und Bandenkriegen sorgen die Outlaws für Angst und Schrecken. Zur dritten Staffel werden Ezekiel "EZ" Reyes (J. D. Pardo) und sein Bruder Angel (Clayton Cardenas) mit privaten Problemen konfrontiert. Ihr Vater Felipe (Edward James Olmos) steht vor der Abschiebung. Die Brüder versuchen einen Weg zu finden, die Verbannung des Familienoberhauptes verhindern - zur Not ohne Rücksicht auf Schicksale in der eigenen Familie. Auch in der Gang treten neue Konflikte auf. Eine Grenzschließung droht das Schmuggelgeschäft lahmzulegen und die rivalisierenden Vatos Malditos planen einen Racheakt auf die Biker.Heiße Maschinen, Drogenschmuggel und Bandenkriege: Im Spin-off zur beliebten Biker-Saga "Sons of Anarchy" wüten die Outlaws vom "Mayans M.C." an der südkalifornischen Grenze. Federführend bei der actiongeladenen Crime- und Dramaserie waren Elgin James sowie "Sons of Anarchy"-Schöpfer Kurt Sutter. Dementsprechend dürfen sich "SoA"-Fans auch auf einige Cameos aus dem bekannten Biker-Universum freuen, u.a. auf Katey Sagal. Sagal erhielt für ihre Rolle als manipulative Bikerbraut Gemma in "Sons of Anarchy" im Jahr 2011 den Golden Globe als beste Schauspielerin in einer Dramaserie. Kürzlich wurde verkündet, dass die Serie für eine vierte Staffel verlängert wurde.Facts:Originaltitel: "Mayans M.C.", Dramaserie, USA 2021, 3. Staffel, 10 Episoden à ca. 60 Minuten. Serienschöpfer: Elgin James, Kurt Sutter. Regie: u.a. Guy Ferland, Rachel Goldberg. Darsteller: J.D. Pardo, Edward James Olmos, Clayton Cardenas, Sarah Bolger, Michael Irby, Carla Baratta, Richard Cabral, Frankie Loyal.Ausstrahlungstermine:Ab 22. Juni immer dienstags um 21.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Parallel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original. Staffeln eins und zwei sowie die Originalserie "Sons of Anarchy" stehen ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf bereit..Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig.Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals.Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.de.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 