Das Thema Quartalszahlen hält den Dax auch in der nächsten Handelswoche in Atem. So werden unter anderem unsere beiden heutigen Protagonisten E.ON und RWE ihre Ergebnisse für das 1. Quartal 2021 veröffentlichen. E.ON hat die Veröffentlichung für den 11.05. angekündigt, RWE für den 12.05. Die (charttechnische) Ausgangslage könnte nicht unterschiedlicher sein. Während die E.ON-Aktie zuletzt wieder beachtlichen Aufwärtsdrang entwickeln konnte, tut sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...