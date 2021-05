WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lohnentwicklung im April deutlich beschleunigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Im Vormonat waren sie noch um 0,1 Prozent gesunken. Analysten hatten für April mit einer Stagnation gerechnet.

Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Stundenlöhne dagegen nur schwach um 0,3 Prozent. Aufgrund der ersten Corona-Welle vor etwa einem Jahr dürfte der Jahresvergleich verzerrt sein.