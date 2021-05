Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG

Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG

ISIN: DE0008051004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.05.2021

Kursziel: 22,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Roadshow-Feedback: Erreichen des Zielkorridors auch für 2021 visibel

Wir haben letzte Woche mit W&W eine virtuelle Roadshow veranstaltet. Die Gespräche stellten auch für dieses Jahr das Erreichen der mittel- und langfristigen Guidance in Aussicht.



Auftrieb in der Pandemie: Auch wenn das IFRS-Ergebnis im Vorjahr mit 210,8 Mio. Euro leicht unter der mittel- und langfristigen Zielgröße (220 bis 250 Mio. Euro) lag, profitiert die W&W AG auch weiterhin von verschiedenen aus der Corona-Krise hervorgehenden Effekten. So verzeichnet die Sachversicherung gegenwärtig u.a. durch rückläufige Fahrvolumina weniger Kfz-Schäden und infolge von flächendeckenden Home-Office-Aktivitäten geringere Wohnungseinbrüche. Die weiterhin relativ niedrige Schadensfrequenz birgt insbesondere vor dem Hintergrund vom Schadensbetrag unabhängiger Fixkosten in der Verwaltung weitere Ergebnissteigerungen. Das Baufinanzierungsgeschäft gewinnt durch die Tatsache an Auftrieb, dass das Eigenheim zunehmend auch als Rückzugsort wahrgenommen und z.B. Platz für das Home-Office benötigt wird. Auch Aus- und Umbauten werden u.a. dank zusätzlicher Freizeit und monetärer Einsparungen durch Kontakt- und Reisebeschränkungen verstärkt durchgeführt. Das

Personenversicherungs-Neugeschäft profitiert vom Phänomen, dass sich die Menschen z.T. umfassende Gedanken über ihre versicherungstechnische und finanzielle Situation machen. Der weiter in die Zukunft verschobene Zinsanstieg sowie die gestiegene Volatilität am Kapitalmarkt stellen hingegen wesentliche Geschäftsrisiken dar.



Bausparkasse dürfte wieder an Bedeutung gewinnen: Die hochverzinslichen Altverträge im Bauspargeschäft laufen entweder aus oder können seitens W&W zunehmend rechtmäßig aufgekündigt werden, wodurch sich Performanceverbesserungen ergeben. Bei einer durchschnittlichen Verzinsung von 1,3% liegen bei W&W bereits 55% der Policen unter einer Guthabenverzinsung i.H.v. 1%. Zudem wird das Neugeschäft u.E. mittelfristig wieder steigen, da sich die Bauzinsen in Schlagdistanz zur Talsohle befinden dürften. Ein Bausparvertrag stellt somit eine geeignete Absicherung gegen potenziell ansteigende Zinsen dar. Zudem überbrücken die Kunden W&Ws die Zeitspanne bis zur Vertragszuteilung laut Unternehmen oft mit Hypothekendarlehen, die ebenfalls von der Bausparkasse vergeben werden.

Digitalisierung verspricht Effizienzfortschritte: Auch die digitale Transformation der W&W-Gruppe erfuhr zuletzt eine enorme Beschleunigung. So erzielte die Digitalmarke Adam Riese in 2020 gebuchte Bruttobeiträge von 12,1 Mio. Euro (+95,2% yoy). Im ersten Quartal 2021 belief sich das Volumen bereits auf ca. 4 Mio. Euro, was die dynamischen Wachstumsraten untermauert. Ferner sollen die im Zuge der Corona-Krise realisierten Prozessoptimierungen dazu führen, dass sich die Verwaltungsaufwendungen zukünftig auch bei einem ausgeweiteten Geschäftsvolumen in Reichweite zur 1 Mrd. Euro-Marke halten.



Erreichbarkeit des mittel- und langfristigen Zielkorridors 2021 gestützt: Im Zuge des Geschäftsberichts 2020 gab W&W aufgrund bestehender Unsicherheiten noch keine Jahresprognose für den Konzernüberschuss bekannt. Nun zeigt sich der Vorstand aufgrund der operativen Lage optimistisch, im laufenden Jahr ein Ergebnis innerhalb des Zielkorridors (220 bis 250 Mio. Euro) erzielen zu können. Wir erwarten im Zuge des Q1-Berichts am 12. Mai einen konkretisierten Ausblick und halten an unserer Prognose von 229,8 Mio. Euro fest.



Fazit: Die mit W&W durchgeführte Roadshow hat uns in unserer Meinung vom Investment Case bestärkt. Positiver Newsflow hinsichtlich einer konkretisierten Guidance im Zuge der Q1-Zahlen, die mögliche Auflösung von Bewertungsreserven aufgrund einer äußerst konservativen Bilanzpolitik im Corona-Jahr 2020 sowie Akquisitionen in der Sachversicherung könnten zusätzlich zur starken operativen Entwicklung weitere Kurstreiber sein. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22420.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°