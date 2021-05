In den vergangenen Monaten hat Elon Musk wie wild für die Spaß-Kryptowährung Dogecoin getrommelt und so dazu beigetragen, dass der Kurs seit Jahresbeginn in der Spitze um mehr als 14.000 Prozent explodiert ist. Doch jetzt schlägt der prominente Krypto-Fan plötzlich vorsichtigere Töne an. Auf die Frage, ob es ein Problem sei, dass es bei Dogecoin keine Begrenzung der Coin-Anzahl wie beim Bitcoin gibt, antwortet Musk in einem des Video des Promi-Portals TMZ mit einem klaren: "Ja, ist es". Nach einer ...

