TUI-Cruises hatte jüngst die Lage am Kapitalmarkt hinsichtlich der Platzierung einer Anleihe sondiert. Nun meldet das Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean Vollzug und hat am Freitag seine erste unbesicherte Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro ausgegeben. Die TUI-Aktie zeigt sich davon unbeeindruckt.Konkret: Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren war mehrfach überzeichnet, wie TUI am Freitag mitteilte. Sie hat eine Kündigungssperrfrist von zwei Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...