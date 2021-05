DJ MÄRKTE USA/Miserabler Jobbericht treibt Techwerte und Anleihen

NEW YORK (Dow Jones)--Gewinne verbuchen die Terminkontrakte auf die US-Indizes im vorbörslichen Geschäft. Im Blick steht ein Arbeitsmarktbericht, der verglichen mit den Prognosen außergewöhnlich schwach ausfiel. Anstelle der erwarteten 1 Million neuer Stellen wurden im April lediglich 266.000 Jobs geschaffen. Dies nimmt allerdings auch die Sorge vor einer Zinswende aus dem Markt. Vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq profitieren davon, die Nasdaq-Futures legen kräftig zu.

Renditen sacken ab

Am Devisenmarkt gerät der Dollar mit den schwachen Jobdaten unter Druck, der Euro schießt über 1,21 Dollar. Die Anleihen werden gekauft, da mit den Daten die Diskussion um ein "Tapering", ein Zurückfahren der Anleihekäufe, vom Tisch ist. Die Zehnjahresrendite sackt um gut 5 Basispunkte ab auf 1,51 Prozent. Die Ölpreise tendieren leichter, während der Goldpreis deutlich zulegt.

Zuletzt hatten gute Unternehmenszahlen, starke Konjunkturdaten und die Zusicherung einer weiter lockeren Geldpolitik durch die Fed die Indizes nach oben geführt; am Vortag stieg der Dow-Jones-Index erstmals über 34.500 Punkte. Gesucht waren vor allem Profiteure einer Post-Corona-Erholung wie Energieproduzenten oder Banken. Die "Corona-Sieger" aus dem Technologiebereich dagegen mussten Federn lassen.

Roku und News Corp fest

Am Aktienmarkt stehen weiter Quartalsausweise zahlreicher Unternehmen im Zentrum des Interesses. So verteuern sich Roku um 7,2 Prozent, nachdem der Hersteller von Streaming-Hardware einen Gewinnsprung im ersten Quartal vermeldet und einen optimistischen Ausblick auf das zweite Quartal gegeben hatte. Gut kommen auch Zahlen und Ausblick des Kameraherstellers Gopro (+10%) an.

Peloton Interactive rücken um 6,6 Prozent vor, obwohl der Hersteller von Fitnessgeräten seinen Ausblick wegen einer Rückrufaktion nach unten revidiert hatte. Allerdings hatte der Skandal um tödliche Unfälle mit einem Laufband des Unternehmens die Aktie schon in den zurückliegenden Wochen belastet.

Die A-Aktien von News Corp legten im nachbörslichen Handel um 2,5 Prozent zu. Der Medienkonzern, zu dem auch diese Nachrichtenagentur gehört, hatte in seinem dritten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert und wieder einen Millionengewinn erzielt.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -1,6 0,16 2,4 5 Jahre 0,74 -5,9 0,80 38,3 7 Jahre 1,19 -6,0 1,25 54,1 10 Jahre 1,51 -5,4 1,57 59,4 30 Jahre 2,21 -3,7 2,24 55,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 19:15 % YTD EUR/USD 1,2128 +0,54% 1,2061 1,2051 -0,7% EUR/JPY 131,78 +0,14% 131,59 131,48 +4,5% EUR/CHF 1,0957 +0,07% 1,0946 1,0955 +1,4% EUR/GBP 0,8692 +0,08% 0,8672 0,8677 -2,7% USD/JPY 108,65 -0,40% 109,11 109,10 +5,2% GBP/USD 1,3955 +0,47% 1,3909 1,3889 +2,1% USD/CNH (Offshore) 6,4366 -0,44% 6,4567 6,4673 -1,0% Bitcoin BTC/USD 57.430,76 +1,85% 55.738,76 56.993,76 +97,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,35 64,71 -0,6% -0,37 +32,3% Brent/ICE 67,84 68,09 -0,4% -0,25 +32,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.835,22 1.815,40 +1,1% +19,82 -3,3% Silber (Spot) 27,49 27,30 +0,7% +0,19 +4,1% Platin (Spot) 1.267,45 1.256,38 +0,9% +11,08 +18,4% Kupfer-Future 4,72 4,62 +2,2% +0,10 +34,0% ===

